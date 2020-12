Iran kallar upp tysk och fransk ambassadör efter fördömanden

Efter att aktivisten och journalisten Ruhollah Zam avrättats på lördagen fördömde EU handlingen ”å det skarpaste”.

Flera av EU:s medlemsländer uttryckte också individuell kritik under lördagen.

”Barbarisk handling”

Det tyska utrikesministeriet skrev i ett uttalande att man är förskräckta av händelsen och chockade av omständigheterna kring hans gripande och dom – i synnerhet det faktum att han kidnappades utomlands.

Även det franska utrikesministeriet publicerade ett uttalande som i skarpa ordalag fördömde avrättningen: ”Det här är en barbarisk och oacceptabel handling” skrev man bland annat.

Motreaktioner från Iran

Men fördömandena har i sin tur väckt starka motreaktioner från det iranska utrikesdepartementet.

Under söndagen kallades Tysklands Iranambassadör Hans-Udo Muzel upp av iranska UD för att svara för EU:s kritik. Senare kallades även den franska ambassadören Philippe Thiebaud upp för att svara för de ”anti-Iranska” uttalandena från den franska regeringen, skriver den statliga nyhetsbyrån Irna.

Kidnappades i Irak

Ruhollah Zam lämnade Iran efter att ha gripits under protesterna 2009 och fick senare asyl i Frankrike. Han levde länge i exil i Paris men ska ha gripits av det iranska revolutionsgardet under en resa till Irak förra året.

Han fördes därefter under oklara former till Iran där han ställdes inför rätta och sedermera dömdes till döden, bland annat för att ha underblåst våld under de regimkritiska protester som skakade Iran 2017.