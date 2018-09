Iransanktioner och försämrad ekonomi tvingar afghaner åter på flykt

Det har kallats för den oväntade konsekvensen av den iranska ekonomins förfall. Afghaner, som i generationer sökt sig till grannlandet för jobbmöjligheter och flytt undan det krigsdrabbade hemlandet, befinner sig nu i ett limbo: antingen leva i total fattigdom eller utsätta sig för de faror väpnade konflikter för med sig.

– Det är väldigt dyrt nu. En dags arbete täcker knappast ens utgifter för två dagar. Det räcker inte ens för att äta, säger Sayedullah som blivit deporterad till AFP.

Officiellt finns det knappt en miljon afghanska flyktingar i Iran, men med andelen papperslösa beräknas det röra sig om omkring tre miljoner, enligt FN:s flyktingorgan UNCHR.

Det är hisnande många afghaner som återvänt från Iran, enligt FN:s migrantorgan IOM. Foto: AFP

Och sedan 1 januari i år har mer än 545 000 afghaner återvänt, över 522 000 bara från Iran, enligt siffror från FN:s migrantorganisation IOM. De allra flesta har blivit utvisade, men en stor andel har återvänt frivilligt. Det är den högsta andelen återvändande från Iran sedan 2015, skriver FN:s nyhetstjänst Irin News.

– Antalet afghanska återvändare från Iran saknar motstycke. Mellan januari och juli i år var det runt 420 000 människor, och under hela 2017 rörde det sig om 480 000 återvändande. Vi ser att den här trenden kommer hålla i sig året ut, säger IOM:s talesperson Eva Schwörer till AFP.

Halverad valuta

Sedan USA drog sig ur kärnenergiavtalet och dessutom återinförde sanktioner har den iranska valutan mer än halverats. Arbetslösheten liksom inflationen är hög.

– Irans valuta blev så billig att det inte lönade sig att arbeta där, så jag återvände till Afghanistan, säger Abdullah Wasi Zahariyan.

Till och med efterfrågan på billig arbetskraft har minskat, vilket oftast är de jobben som faller på afghanerna i landet. Det leder i sin tur att det blir mindre pengar skickas tillbaka hem till familjen som är kvar i Afghanistan, skriver radionätverket Radio Free Europe/Radio Libert.

Också i Turkiet märker man av detta då antalet afghanska flyktingar har ökat under året. Enligt turkiska inrikesministeriet hade 61 819 afghaner kommit till Turkiet hittills i år. Förra året samma period var siffran på 45 259. Turkiet är det land i världen med flest flyktingar, och de redan så ansträngda organisationerna och myndigheterna har svårt att tackla tillströmningen, skriver AFP.

Sedan årsskiftet har antalet afghanska flyktingar ökat i Turkiet. Foto: AFP

I en park i huvudstaden Ankara exempelvis, sover just nu dussintals vuxna och barn utomhus på wellpapp eller tunna tygstycken.

– Så som de själva har förklarat det, är de afghaner som nu lämnat Iran på grund av den ekonomiska situationen där och de svårigheter som fortsätter att finnas i Afghanistan, säger Levent Ulusoy från organisationen Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants, ASAM.

Press på ekonomin

Antalet återvändande väntas också påverka den redan ansträngda afghanska ekonomin. Landet lider, förutom decennier av krig och en arbetslöshet på närmare 40 procent, nu också utav en av de värsta torkperioderna, skriver Al Jazeera. Ett samband som också IOM lyft.

Och med färre migranter som arbetar i andra länder påverkas också den för ekonomin viktiga remitteringen, det vill säga pengar som skickas hem till familjerna, skriver Världsbanken, WHO. Uppskattningsvis motsvarar remitteringarna 3-6 procent av Afghanistans BNP.