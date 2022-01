IS bakom attack mot fängelse: ”Situationen är katastrofal”

Striderna i al-Hasakeh i nordöstra Syrien har pågått sedan i torsdags kväll, då en bilbomb detonerade och en styrka på omkring 100 IS-medlemmar gick till anfall. Fängelset de anföll är ett av de största där kurdiska styrkor håller misstänkta IS-terrorister fängslade.

Så många som 3 500 fångar sitter i Gweiranfängelset. Enligt uppgifter till SVT sitter minst fyra svenska IS-medlemmar fängslade där. Enligt uppgifter från Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) har minst 23 kurdiska soldater och närmare 40 IS-medlemmar dödats det senaste dygnet.

Civila som flyr

På bilder från al-Hasakeh syns explosioner och människor som lämnar sina hem.

– Sedan igår har det varit bombningar och stridsflyg i luften, och unga människor har slaktats. Situationen är katastrofal, säger Umm Ibrahim till nyhetsbyrån AFP.

Fritagningsattacker mot fängelser har länge varit en central del i IS propaganda. Flera tiotal fångar uppges ha befriats i attacken, men de kurdledda SDF-styrkorna säger sig ha fångat in 89 flyende fångar. SDF stöds av den USA-ledda koalitionen mot IS, som enligt uppgift deltagit i striderna med anfall från luften.

Samtidigt i Irak

Vid sidan av angreppet i al-Hasakah angreps en militär anläggning i östra Irak ungefär samtidigt, medan soldaterna låg och sov.Elva irakiska soldater dödades innan angriparna flydde därifrån. IS har sagt sig ligga bakom angreppet som är det blodigaste i Irak hittills i år, men det framgår inte om de två angreppen har varit koordinerade.

Intensifierade attacker

De kurdiska styrkorna spelade en avgörande roll i kampen mot IS och har länge slagit larm om att man inte har tillräckligt med resurser för att hålla totalt omkring 12 000 IS-medlemmar från 50 olika länder i förvar i fängelser i norra Syrien.

I mars 2019 förlorade IS den sista spillran av sitt självutropade så kallade kalifat, det landområde de kontrollerade i Irak och Syrien. Men terrorsekten finns kvar i mindre grupperingar och under de senaste månaderna har angreppen från IS-celler intensifierats.