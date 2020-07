Israels planer för ockuperade områden sätts i gång

Det är en kontroversiell åtgärd som USA ställde sig bakom i den fredsplan för Mellanöstern som Trumps regering presenterade i januari. Stora delar av omvärlden har istället fördömt planerna på att annektera mer än 20 procent av den ockuperade Västbanken. Men idag, den 1 juli, har premiärminister Benjamin Netanyahu angett som datum då planerna ska börja sättas i verket.

– Det är ett inrikespolitiskt spel som ligger bakom. När han höll på att förlora valet gick han ut med detta för att få med sig högern och förhindra att den splittrades i en rad småpartier, säger Isabell Schierenbeck.

Permanent uppehållstillstånd

Vad de israeliska planerna skulle innebära för palestinier i de berörda områdena är precis lika oklara som om planerna på annektering verkligen sätts i verket.

– Det är otydligt vad palestiniernas status skulle bli. Det finns kritik inom partiet om de skulle bli israeliska medborgare och därmed få tillgång till Israels förmåner. Snarare tror jag att det i så fall innebär ett permanent uppehållstillstånd. Med tanke på hur situationen ser ut idag är det inte säkert att det vore sämre för vissa palestinier, säger Isabell Schierenbeck.

Osäkert in i det sista

In i det sista är det osäkert vad som kommer att ske under onsdagen. Enligt Times of Israel visade en opinionsundersökning nyligen att knappt 4 procent av israelerna ser annekteringen som en prioriterad fråga. Även utan annektering har Israel kontroll över Västbanken.

– Möjligen blir det ett startskott på en process som Netanyahu ser till blir väldigt lång i så fall, säger Isabell Schierenbeck.