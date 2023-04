Italien: Krisen på Lampedusa blir allt mer akut

Den mycket lilla ön utanför Italien hade i måndags 21 landstigningar på 24 timmar och under natten till i dag 19 stycken. Under dagen har båtarna fortsatt att komma. I migrantcentret som har plats för knappt 400 personer fanns under tisdagen 2 698 migranter och allt fler kommer hela tiden.

– Vi försöker se till att folk har mat och vatten, det mest fundamentala. Och det är inte lätt för vi har inget eget drickbart färskvatten här på ön, säger Francesca Tombino.

Fullt bakom gallren

Migranterna kommer i små båtar och plockas upp av den italienska kustbevakningen och förs i land. De bussas sen direkt till centret som hårdbevakas av polis och militär. När SVT besöker lägret är det fullt bakom gallren, med folk överallt. Mest unga män men också en del kvinnor och några barn.

– Vi ser en kraftig ökning av folk från länder söder om Sahara, säger Francesca Tombino.

Under gårdagen drunknade fyra personer och ett 20-tal saknas medan rapporter från Libyen och Tunisien talar om att över 60 kroppar hittts på stränderna i går och i dag.

Militärflygplan sätts in

En karabinjärpolis SVT pratar med berättar att migranterna betalat 6 000 euro per person, alltså 68 000 kronor för överfarten.

Italiens regering har utlyst undantagstillstånd och kräver en gemensam krisberedskap från EU. Militärflygplan och båtar sätts in för att ta migranterna till andra ställen, på fastlandet.

– Det måste vara färdigdiskuterat nu, det är tid att agera enade inom EU. Det kan inte vara människosmugglare som bestämmer vilka som får komma till Europa, säger premiärminister Giorgia Meloni till italienska medier.

Enligt den italienska underrättelsetjänsten väntar mer än 900.000 personer i Tunisien och Libyen på att ta sig över havet. Den ryska Wagner-gruppen är enligt de senaste uppgifterna till regeringen Meloni med och driver på folkströmmarna, som ett led i att destabilisera Europa. Den italienska regeringen vill se 16 års fängelse för alla som smugglar människor och 30 års fängelse då folk dör under överfarterna.