Ivana Trump död – blev 73 år

Klockan 12.30, lokal tid, anlände räddningspersonal till Ivana Trumps hem i centrala Manhattan. Under torsdagen hade ambulans kallats till platsen efter ett nödsamtal där det uppgavs att Ivana Trump drabbats av hjärtstillestånd.

– Hon var en underbar, vacker och otrolig kvinna som levde ett inspirerande liv. Hennes livs stolthet och glädje var hennes tre barn: Donald Jr, Ivanka och Eric. Hon var så stolt över dem, och vi var alla så stolta över henne. Vila i frid Ivana, skriver Donald Trump i ett uttalande på plattformen Truth Social.

Ivana Trump poserar med den unge fastighetsutvecklaren Donald Trump, senare USA:s president, framför deras lyxjakt 1988. Foto: Marty Lederhandler / AP

Flydde från kommunistiskt styre

Nu hyllas Ivana av familj och vänner på sociala medier där de beskriver henne som en affärskvinna, en atlet och en strålande skönhet.

Ivana Trump föddes 1949 som Ivana Zelnickova i staden Gottwaldov i dåvarande Tjeckoslovakien, som då var under kommunistiskt styre. Paret Trump gifte sig 1977 och tillhörde New Yorks jetset under 1980- och 1990-talen, innan skilsmässan 1992. Under senare år försonades de två, och talades enligt Ivana Trump vid en gång i veckan.