Ayman al-Zawahiri, som tog över ledarrollen för terrorgruppen al-Qaida efter Usama bin Ladins död, dödades i en drönarattack i Kabul, Afghanistan under måndagen. Det är den första attacken i från USA:s håll sedan amerikanska styrkor lämnade Afghanistan förra året, enligt The New York Times.

Enligt ett Twitterinlägg fördömer talibanerna operationen och påstår att attacken genomfördes på ett bostadshus i Kabuls Sherpur-område, en rik stadsdel i huvudstadens centrum.