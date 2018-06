Kapstaden ler i regnet efter år av torka

Enligt siffror som släpptes i dag har vattennivån stigit med tolv procent de senaste tre veckorna.

– De flesta dammarna i Västra Kapprovinsen visar på lätt ökande nivåer, skriver lokala myndigheter i ett uttalande.

Kapstadenborna har under en längre tid levt under vattenrestriktioner och invånarnas sparsamhet med vatten har bidragit till att den akuta situationen kunnat hållas under kontroll.

Regnet har mildrat situationen

Men framförallt är det regnen som bidragit till att vattenkrisen mildrats.

Men än är det för tidigt att blåsa faran över. Det krävs ihållande regn för att dammarna ska fyllas så mycket att staden klarar av kommande torrperioder.

Många är också kritiska till att infrastruktursatsningar saknas för att möta befolkningsökningen och andra menar att klimatförändringar gör att Kapstaden får vänja sig vid opålitligt väder och förlängda torrperioder.

Västra Kapprovinsen är omgiven av hav och avsaltningsanläggningar och en lösning som nämnts är avsaltningsanläggningar. Men det är kostsamma lösningar som riskerar att stå oanvända länge om regnen kommer som de ska.