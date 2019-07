Katastrofsiffror för Jakarta – presidenten stäms för usel luftkvalité

Ett exempel på hur illa det är:

Redan under 2018 nådde Jakarta en nivå av 45, 3 mikrogram PM2,5-partiklar per kubikmeter luft, rapporterade The Jakarta Post tidigare i år. Vissa dagar noterar staden betydligt mycket högre nivåer.

Låter det obegripligt?

I förenklade termer kan man säga att det under fjolåret fanns fyra gånger så mycket små luftburna partiklar i Jakarta-luften som vad Världshälsoorganisationen WHO har satt satt som max-nivå.

Naturvårdsverket om småpartiklar i luften:

”PM2,5 som är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer. Dessa något mindre partiklar har en tydlig koppling till effekter på hälsan både på kort och lång sikt.”