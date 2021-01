Kinas industri ökar utsläppen när världens minskar

I år kommer koldioxidutsläppen i världen att sjunka med drygt fem procent enligt forskningssamarbetet Carbon Monitor som uppskattat hur pandemin påverkat utsläppen under 2020. Något liknande har aldrig hänt.

Men i Kina ligger utsläppen kvar på 2019 års nivå. Orsaken är den kinesiska industrin. Där kommer utsläppen att öka med drygt två procent. Orsaken är enligt den finländske utsläppsanalytikern Lauri Myllyvirta en storsatsning på tung industri, framförallt stål, efter sommaren.

– De senaste årens trend var bekymrande, och responsen på pandemichocken var att gå tillbaka till tung industri och bygge. Det gör att utsläppen under tredje kvartalet nått rekordnivåer och att utsläppen ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten, säger Myllyvirta på Centre for Research on Energy and Clean Air.

Kinas utsläpp 2020 kommer att vara ungefär lika som 2019. Men Kinas industri ökar 2.2 procent. Foto: SVT

”Räcker inte”

Även Climate Action Tracker kallar Kinas klimatpolitik ”helt otillräcklig”, trots fördubblade satsningar på digitalisering och elbilar. Återhämtningspaketet på cirka 5000 miljarder kronor är ”inte klimatvänligt” säger CAT. Men den officiella bilden är att det sker en grön återhämtning.

– Kina ser återstarten efter pandemin som en chans till att utveckla en grön ekonomi, och de åtgärder som gjorts ligger i linje med en grön tillväxt med låga utsläpp, säger Xinyu Dou, utsläppsforskare vid Tsinghua universitet i Peking som bidragit till statistiken.

Svårare vända

Kina lovade i september att utsläppen ska börja vända ner redan före år 2030, för att vara nere på noll till 2060. Det var ett löfte som sågs som en mycket hoppingivande signal eftersom Kina släpper ut mest i hela världen. Men de fortsatta satsningarna på kolkraftverk och på traditionella skorstensindustrier i år gör målen svårare att nå, trots Kinas stora satsningar på grön energi, enligt Myllyvirta.

– Vi förväntar oss en svängning till 2030, men tyvärr är trenderna nu för utsläpp och energiinvesteringar oroande. Så det är mycket jobb kvar att göra, säger han.