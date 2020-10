Kinas starka återhämtning – timslånga köer till populära restauranger

Kina fortsätter sina starka återhämtning efter det att covid-19-pandemin slog ut stora delar av landets industri och detaljhandel i början av året. Ökad inhemsk konsumtion och export driver på utvecklingen.

-På det hela taget drivs Kinas ekonomi främst av inhemsk efterfrågan, säger Liu Aihua, taleskvinna för National Bureau of Statistics, på en presskonferens i Peking, rapporterar The New York Times.