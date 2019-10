Kraftig jordbävning på Filippinerna – nära miljonstad

Jordbävningen slog till vid 2-tiden under natten mot tisdagen, svensk tid. Enligt USA:s geologiska myndighet, USGS, hade den en magnitud på 6,6 och sitt epicentrum knappt fem mil från Davao med 1,6 miljoner invånare.

Enligt New York Times, som hänvisar till en lokal radiostation, ska människor ha flytt ut ur sina hem i staden Iligan som ligger betydligt längre från jordbävningens epicentrum än Davao. Det finns däremot inga uppgifter om eventuella skadade. Enligt AP stängde skolorna i Davao efteråt så att byggnaderna ska kunna inspekteras för eventuella skador. På bilder från Davao syns människor som flytt byggnaderna och tagit sig ut på gatorna.

En jordbävning med magnituden 6,3 dödade fem personer i området så sent som den 16 oktober i år. Dödliga jordbävningar är relativt vanliga på Filippinerna. I juli i år dog åtta personer under två jordbävningar. I oktober 2013 dog närmare hundra personer då en jordbävning med magnituden 7,2 skakade Fillipinerna. Och 1990 dog närmare 2000 människor under en jordbävning med magnituden 7,7.

Texten uppdateras