Kraftigt minskad läskunnighet bland barn efter pandemin

Fler än två av tre 10-åringar i låg- och medelinkomstländer kan inte läsa och förstå en enkel text, enligt en rapport från bland andra Världsbanken, Unesco, FN:s barnfond Unicef och the Bill & Melinda Gates Foundation.

Det är ett ordentligt tapp på bara ett par år. Unicef beskriver det som en global utbildningskris, där miljontals elever har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp.

– Skolor med för lite resurser, underbetalda och underkvalificerade lärare, överfulla klassrum och arkaiska läroplaner undergräver våra barns förmåga att nå sin fulla potential, säger Catherine Russell, Unicefs verkställande direktör, i ett pressmeddelande.

Flera, parallella orsaker

Innan pandemin uppskattade man att 57 procent av dessa barn inte kunde ta till sig en enkel text. Nu handlar det om 70 procent av alla 10-åringar i låg- och medelinkomstländer, enligt rapporten. De största försämringarna kan man se i Latinamerika och Karibien och södra Asien.

I subsahariska Afrika, Afrika söder om Saharaöknen, uppgår ”inlärningsfattigdomen”, som man kallar det, till hela 87 procent.

Orsakerna uppges bland annat vara skolnedstängningar men också andra faktorer som en förvärrad hungerkris och minskade investeringar i utbildning.

– Vi måste vända nuvarande trender eller hantera konsekvenserna av att ha misslyckats med att utbilda en hel generation, säger Russell.

”Påverkade min familj”

Bagir Kwiek är författare och samordnare för Romska biblioteket i Malmö. Mellan 2020 och 2021 var han även Sveriges läsambassadör. Han föddes i Kosovo och växte själv upp med en mamma som inte kunde läsa.

– Jag vet hur mycket det påverkade min familj. Jag hade turen att få bo i Sverige, som är ett land där alla barn hade tillgång till skola, så för mig förändrade det mitt liv, medan min mammas liv förändrades till det sämre, säger Kweik.

På fredagen startade FN:s toppmöte om utbildning i New York, som går under namnet Transforming Education Summit. Syftet är att mobilisera för handling och lösningar. Under måndagen medverkar FN-chefen António Guterres och andra ledare.