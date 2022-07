Kriget inte förklaring nog till rusande matpriser

Forskarna som undersökt priseffekterna efter kriget har tagit fram flera olika scenarier för minskad produktion av olika grödor, och räknat på effekterna.

Inget av dem indikerar så stora prisökningar som nu uppstått, bara delar av prisökningen nu förklaras av minskad jordbruksproduktion i Ukraina till följd av kriget.

Källa: ”Impacts on agricultural markets on a large production loss in Ukraine”, Agri Food economics centre, Sveriges lantbruksuniversitet