Epstein-offer stämmer prins Andrew för sexbrott

Kvinnan, som heter Virginia Giuffre, har tidigare anklagat prins Andrew, Epstein och Ghislaine Maxwell, Epsteins dåvarande flickvän, för sexbrott och trafficking.

Enligt stämningsansökan, som lämnades in på måndagen, så ska den numera 61-årige prins Andrew bland annat ha utsatt Virginia Giuffre hemma hos Epstein, som han var vän med och under en tid bodde hos. Hon ska där ha tvingats att ha sex med prinsen under hot om våld.

”Jag ställer prins Andrew till svars för vad han gjorde mot mig. De mäktiga och rika är inte undantagna ansvar för sina handlingar.” skriver Virginia Giuffre till ABC News.

Prins Andrew har tidigare nekat till anklagelserna och sagt till BBC att han inte minns att han träffat henne. En talesperson för prinsen, som dragit sig tillbaka från alla offentliga åtaganden, har meddelat att man inte kommer att kommentera den inledda rättsprocessen.