Minnesmuseet i New York planerade först att ställa in årets ceremoni, då de inte kunde garantera arbetarnas hälsa. Men efter att bland annat New Yorks borgmästare Andrew Cuomo vidtog åtgärder, kunde minnesceremonin genomföras i enlighet med restriktioner som finns med anledning till coronapandemin.

-Det var vår generations Pearl Harbor, dessa lampor representerar själarna som gick upp till himlen. Säger George Siller, ordförande för Tunnel to Towers Foundation.