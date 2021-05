Malis högsta domstol: Kuppmakare Goita ny president

Assimi Goita var så sent som i augusti delaktig i en annan militärkupp då dåvarande president Ibrahim Boubacar Keita avsattes. Goita tillsattes då som tillfällig president.

Under måndagen så var det Goita som beordrade att president Bah N'Daw och premiärminister Moctar Ouane skulle gripas. De avgick under onsdagen medan de fortfarande satt i förvar och släpptes under torsdagen.

Oro för al-Qaida och IS

De 15 västafrikanska länder som utgör den ekonomiska gemenskapen Ecowas har tillsammans med Frankrike och USA uttryck oro för hur maktövertagandet kommer påverka situationen i norra och centrala Mali. Områdena är en central bas för lokala anhängare till terrororganisationerna al-Qaida och IS.

Situationen i Mali togs upp under EU-ledarnas toppmöte i Bryssel i veckan. Tillsammans med FN, Storbritannien, USA, Afrikanska unionen och Ecowas så fördömdes kuppförsöket i ett gemensamt uttalande. EU:s rådsordförande Charles Michel sa att EU var ”redo att vidta nödvändiga åtgärder”.

Kuppmakare vill utse ny premiärminister

Under söndagen så ska Ecowas-statschefer träffas i Ghana. Ledarna vill att Mali ska ledas civilt fram till valet i februari. Under militärkuppen i augusti så sa organisationen att vice president Goita ”under inga omständigheter kan ersätta presidenten” under övergångsfasen fram till valet.

Under fredagen meddelade Assimi Goita på nationell tv att han kommer att utse en ny premiärminister bland någon av medlemmarna i M5-RFP-koalitionen. Det är den organisation som ledde protesterna mot Keita i augusti.