Man attackerad av alligator försvunnen i Idafloderna

Det var under måndagen som Timothy Satterlees fru hörde stänkande utanför deras bostad i Slidell, en förort till New Orleans. Hon gick ut för att upptäcka att en alligator attackerade hennes man. En av hans armar slets av under den otäcka attacken, rapporterar AP.

Med deras hem omgivet av översvämningar, tog hon deras kanot för att söka hjälp. Men när Mrs. Satterlee och sheriffens andremän återvände till huset var hennes man borta.

Sökningspersonal med en kadaverhund letade förgäves efter spår av Timothy Satterlee, 71, på onsdagen, rapporterar AP.

– De sökte tills det blev mörkt, och tyvärr har vi fortfarande inte hittat Mr Satterlee. Det är stor sannolikhet att han är död, men vi kan inte säga med säkerhet förrän vi hittar kroppen, sa St. Tammany Parish sheriffs kapten Lance Vitter på torsdagen.

Se klipp på hur alligatorers tänkande fungerar: