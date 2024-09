Kröningen av 27-åriga Nga Wai hono i te po Paki ägde rum under torsdagen, samtidigt som den sex dagar långa begravningen för hennes far, kungen Tuheitia, gick in på sin sista dag.

Maoriernas monarki saknar juridisk makt i Nya Zeeland, men har ett viktigt kulturellt och politisk roll för maorierna.

Se mer från kröningen och begravningen i videon.