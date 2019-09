Mark Zuckerbergs mentor: ”Facebook – ett hot mot demokratin”

– När jag träffade Mark Zuckerberg var han 22 år gammal, jag blev hans rådgivare i tre års tid. Jag hjälpte till att få in Sheryl Sandberg som VD, jag trodde verkligen på bolaget. Jag är inte här för att jag inte gillar teknologi, jag är här för att jag inte gillar teknologi som skadar människor.

Roger McNamee är en gammal räv i Silicon Valley. Han såg tech-industrin växa upp till vad den är idag. Från första Mac:en till dagens app-ekonomi. Eller ”övervakningskapitalism”, som han kallar det. För han menar att det har spårat ur. De stora techbolagen som Facebook och Youtube utformar sina tjänster så att de ska bli så beroendeframkallande som möjligt. De lyfter också på ett automatiskt sätt fram innehåll, menar han, som är skadligt för demokratin:

– Det mest engagerande innehållet är inte det goda innehållet. Det är hatet, desinformationen och konspirationsteorierna. Det är inte så att de sitter där och säger ”wow, en bra konspirationsteori, den ska vi sprida”. De tar det som engagerar folk mest, och det råkar vara just hat, desinformation och konspirationsteorier. Och det är inte för att människor gillar det, utan för att de inte låta bli att kolla på det.

Finns samband med hatbrott

Studier har visat att desinformation sprids mera och fortare än fakta, och att det finns ett samband mellan användandet av sociala medier och antalet hatbrott som äger rum.

– Du kan tycka näthat är vedervärdigt, men det engagerar. För att få din uppmärksamhet och behålla den, så finns inget bättre än det. Därför ska du aldrig tro på nätföretag när de säger att de har ett program för att bli av med det. Det har ju en sådan dragningskraft, det är det som ger affärsmodellen liv, det är essensen i den.

I sin bok, Zucked: Waking up to The Facebook Catastrophe, skriver han att Facebook är ett hot mot demokratin, eftersom en välfungerande sådan förutsätter ”delade fakta och värderingar”. Han pekar även ut Google (framför allt på grund av dess dotterbolag Youtube) och Twitter, för att också sprida desinformation och bidra till polarisering i samhället.

Är det möjligt att ha kvar bara det sjyssta innehållet, och slippa det dåliga?

– Absolut! Det handlar om affärsmodellen. Argumentet att man måste offra det som är bra med internet för att fixa det här, är inte sant. Alla de här bolagen erbjöd någon form av de här tjänsterna innan de anammade den här affärsmodellen, de vara bara mycket mindre lönsamma då.

”De dominerar allt i den digitala världen”

McNamee föreslår ett maktskifte från bolagen till användarna, genom att ge folk rätten till sin egna data. Och så tror han på att bryta upp monopolen. Han menar att dagens stora bolag är för stora, för samhällets bästa:

– Vi har fyra bolag idag: Google, Facebook, Amazon och Microsoft – värda mellan en halv till mer än en triljon dollar var. De dominerar allt i den digitala världen. De har affärsplaner som kommer omstöpa nästan varenda bransch i grunden, och suga ut alla vinster som finns att hämta. I min värld, där vi har mer konkurrens och därmed mer innovation, så kommer det troligen inte uppstå några fler företag av den storleken. Men vi kommer få tusentals företag som är värda en eller ett tiotal miljarder dollar var. Det blir mer mångfald och mer intressant. Förresten, alla skulle inte vara i Silicon Valley. De kan lika gärna vara i Stockholm.

Hugga ned de stora träden, så att nya kan växa?

– Eller, bara sätta staket runt de stora träden så att det blir utrymme för nya att växa upp!

Roger McNamee är också orolig för hur hälsan påverkas av appar och tjänster som är framtagna med hjälp av världens främsta experter på beteendedesign, med syfte att få användarna att tillbringa så mycket tid som möjligt i appen. Inte minst hur unga påverkas av beroendeframkallande sociala medier.

– Vi har en hel generation barn som inte fick vara barn, för att de trodde de skulle vara influencers, något slags varumärke.

Roger McNamee äger fortfarande aktier i Facebook, även om han sålt av det mesta vid det här laget. SVT Nyheter har sökt Facebook för en kommentar.