Efter en stor kampanj på sociala medier under hashtaggar som ”avrätta inte” (do not execute) och ”stoppa avrättningar i Iran” (Stop Executions in Iran) har Irans rättsväsende meddelat att man kan tänka sig att se över domarna.

Över fem miljoner tweets mot dödstraffet har skrivits under kampanjen.

– Jag är övertygad om att kampanjen i sociala medier var viktig för att väcka internationell uppmärksamhet, säger Masih Alinejad, iransk journalist och aktivist.