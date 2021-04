Republikanskt stjärnskott i blåsväder – anklagas för sexbrott

Med vass retorik och provokationer har Matt Gaetz, en representanthusledamot från Florida, setts som en framtida politisk stjärna.

Men den senaste veckan har flera allvarliga anklagelser riktats mot honom.

I förra veckan avslöjade New York Times att USA:s justitiedepartement startat en federal utredning där Matt Gaetz är en av de misstänkta gällande trafficking, prostitution och sex med minderåriga.

Kongressledamöter: Visade nakenbilder under förhandlingar

Nu har representanthusets etiska kommitté även inlett en egen granskning om en rad andra förseelser. Enligt New York Times har flera kongressledamöter bland annat vittnat om att Gaetz visat videor och nakenbilder av kvinnor han ska ha haft sex med under pågående förhandlingar.

”Kommittén är medveten om anklagelserna att representanten Matt Gaetz kan ha begått sexuella överträdelser, delat opassande videor och bilder inne i kammaren, missbrukat identitetshandlingar, använt kampanjmedel privat, och/eller accepterat en muta, olämplig donation, eller otillåten gåva, i strid med representanthusets regler, lagar och andra uppförandekoder.”, skriver man i ett uttalande.

Förnekar alla anklagelser

Matt Gaetz själv har förnekat alla anklagelser mot honom.

Sedan ex-presidenten Donald Trump tog steget in i amerikansk politik har Gaetz varit en trogen följeslagare. På fredagen svarade han på anklagelserna under evenemanget Women for America på en av Trumps golfklubbar i Miami.

– Mäktig regering, mäktiga techbolag, mäktig business, mäktiga medier. De skulle alla dra en lättnadens suck om jag inte längre fanns i kongressen och kämpade för er, sa Gaetz.

– Nedsmutsningen av mig rör allt ifrån vanföreställningar om mitt privatliv till vilda, och jag menar verkligen vilda, konspirationsteorier. Jag kommer inte att låta mig skrämmas av lögnaktiga medier. Sanningen kommer att segra, fortsatte han.

Republikansk ledamot kräver avgång

Efter avslöjandena har de republikanska partikollegornas åsikter varit delade om Gaetz framtid.

”Matt Gaetz måste avgå”, skrev Adam Kinzinger, republikansk kongressledamot från Illionis. Republikanernas ledare i representanthuset, Kevin McCarthy, har sagt att anklagelserna är allvarliga, men fyllt i att Gaetz själv förnekat dem.