”Megaprojekt i öknen” – följ med till Egyptens nya huvudstad

Gnistrande av marmor reser den sig i öknen utanför Kairo. Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi arbetar redan här, liksom regeringen och departementen. Listan över nyinvigda byggnader att imponeras av i Egyptens nya huvudstad är lång: kontinentens största kyrka, Mellanösterns största försvarskomplex och ett grönområde flera gånger större än Central Park i New York.

Miljardbygge får kritik

Men arabvärldens folkrikaste land är samtidigt ett av regionens fattigaste, och Egypten genomgår just nu sin värsta ekonomiska kris på decennier. Kritiker menar att landet inte har råd att ta ännu större lån för att betala för megaprojektet, och att pengarna behövs på annat håll. Den uppskattade kostnaden för nybygget ligger på motsvarande 600 miljarder kronor.

Hypermodern satsning

Nya breda motorvägar länkar samman de väldiga välvda stadsportarna med 25-miljonersstaden Kairo, som tjänat som Egyptens huvudstad i mer än tusen år och som ofta kallas för Umm al-Dunya, världens moder. Ett höghastighetståg är också under konstruktion. På kontoret för stadsplanering får vi veta att sex tusen kameror kommer att övervaka stadens gator och att framtida invånare kan lämna in sina klagomål via en mobilapp.

Stad utan namn

Men trots att tiotusentals lägenheter står klara är det få av de som arbetar här som har råd att bo här. Vid femtiden på eftermiddagen samlas tiotusentals anställda vid olika gathörn i den vidsträckta nya staden för att ta bussen hem.

Solen står högt och gatorna gapar tomma. För drygt fyra år sedan lanserades en landsomfattande namntävling för megaprojektet, där vinnaren skulle prisas med 75 000 egyptiska pund. Deadline har för länge sedan passerats, men staden har ännu inte fått något nytt namn utan kallas tills vidare för ”Den nya administrativa huvudstaden”.