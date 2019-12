Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Flyktingar och migranter lever under svåra förhållanden i det improviserade lägret Vucjak utanför Bihac i norra Bosnien. Foto: AFP/Elvis Barukcic

Migranter fast i Bosnien under hårda förhållanden

Drygt 7 000 migranter och flyktingar bor i tillfälliga läger i norra Bosnien, ofta under svåra förhållanden. De försöker ta sig in i EU via Kroatien men enligt vittnesmål möts de av allt hårdare behandling av den kroatiska gränspolisen.

Tusentals står vid porten till EU och väntar på sin chans. Allt fler har sökt sig till gränsen mellan Bosnien och Kroatien för att hitta en lucka att slinka in i EU. Sedan gränsen mellan Serbien och Ungern stängts har tusentals fastnat runt staden Bihac i norra Bosnien, bara en timmes bilväg till det hägrande målet. Flyktingar och migranter tar sig ofta via Balkanrutten från Turkiet till Bosnien. Nära gränsen till Kroatien, vid staden Bihac, har många samlats som försöker ta sig in i EU. Foto: SVT Design – Många av dem försöker om och om igen att ta sig över gränsen till Kroatien och EU, säger Erik Rehó, migrationsansvarig för Västra Balkan på svenska ambassaden i Serbien. De bosniska myndigheterna har liten kapacitet att ta emot asylsökande. Lokala myndigheter och frivilligorganisationer försöker hantera den akuta situationen i den tilltagande kylan. ”Våld och slagsmål” ”Det råder ovärdiga hygieniska förhållanden. Det är brist på mat och många är sjuka”, säger journalisten Dirk Planert, enligt Der Spiegel. Det finns även rapporter om inbrott i hus och bilar och även våld och slagsmål, vilket upprört befolkningen i området. I norra Bosnien uppehåller sig tusentals migranter och flyktingar som försöker ta sig in i EU via Kroatien. Foto: AP/Kemal Softic ”Vucjaklägret är en farlig och inhuman plats som bör stängas”, säger Nihal Osman från MSF, Läkare utan gränser. För att stötta mottagningarna i Bosnien har EU skjutit till 380 miljoner kronor. Hårdhänta metoder Omkring 30 000 människor har passerat via Balkanrutten under 2019. I Kroatien förekommer allt hårdare bevakning av gränsen. Det finns vittnesmål om att kroatisk gränspolis använder hårdhänta metoder för att tvinga tillbaka migranter och flyktingar som försökt ta sig in i landet. Det förnekas av de kroatiska myndigheterna. Stängda förvar I Grekland vill myndigheterna flytta över 20 000 asylsökande från de överfulla mottagningarna på öarna till fastlandet. På öarna ska man skapa fler stängda mottagningar där migranterna får stanna tills deras asylärende har avgjorts. De som får avslag på sin ansökan ska snabbt avvisas till Turkiet. Grekiska regeringens mål är att skicka tillbaka 10 000 människor till Turkiet de närmaste månaderna. – De flesta vill inte stanna i Grekland utan vill vidare till andra EU-länder. Men bara människor med nära släkt i ett annat EU-land kommer att kunna bli överförda dit för att få sin ansökan prövad där i stället, säger migrationssamordnare Erik Rehó till SVT Nyheter. Dela Dela

