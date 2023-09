Antalet migranter nära nivåerna under flyktingkrisen – EU-toppar besöker Lampedusa

Antalet flyktingar som söker sig till Europa har i år varit de högsta sedan flyktingkrisen 2015.

Just nu riktas blickarna mot den italienska ön Lampedusa, dit tusentals flyktingar kommit under den senaste veckan. EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen besökte ön under söndagen och lovade tio åtgärder för att hantera situationen.