Militära stödet till Ukraina på väg att nå historiska proportioner

Ett oberoende tyskt forskningsinstitut, Kiel institute for the world economy, samlar in och sammanställer de uppgifter som finns om stöd till Ukraina.

– Men uppgifterna kommer från öppna källor, som regeringsrapporter och uppgifter i trovärdiga medier. De är inte i alla avseenden heltäckande, säger kommunikationsdirektör Guido Warlimont.

Tydligt är i alla fall att USA är ledande i det militära stödet. Den 8 september uppgick det till 15,2 miljarder dollar. Det motsvarar 160 miljarder svenska kronor, vilket är dubbla Sveriges försvarsbudget för 2022. Inklusive civilsamhällets beredskap.

På väg mot rekord

Enligt vissa analytiker ser stödet från USA ut vara på god väg att slå tidigare rekord. Israel är hittills den största mottagaren av militärt stöd från USA efter andra världskriget. Mellan 2019 och 2028 ska landet få 38 miljarder dollar i militärt stöd. Ukraina ser nu ut att vara på kurs att passera den siffran.

Även Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri, samlar in uppgifter om vapenleveranser, men sammanställningen görs årsvis och är ännu inte klar. Pieter Wezeman, forskare på Sipri, ser ändå en trend bland de vapen som skickats.

– Det är lätta vapen, stridsvagnar och artilleri. Några få helikoptrar, men inga avancerade stridsflygplan. Man har satsat på det som används på marken.

Ammunition

Det finns också en annan sak som han reagerat på och som skiljer sig från den vanliga vapenhandeln som han studerar. Mängden ammunition. Bara USA har skickat 60 miljoner skott till mindre vapen.

– Man pratar ofta om stora vapensystem, men det skickas också stora mängder ammunition, säger Pieter Wezeman.

I klippet tre frågor med militärexperten: Därför skickades först små och lätta vapen och om utmaningarna inför framtiden. ”Det blir ett dilemma för dem som ska fatta beslut” .