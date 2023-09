Minst 150 döda efter kraftig storm i Libyen

Stormen, som går under namnet Daniel, drog in över delar av Medelhavsområdet under helgen. De kraftiga skyfallen har lett till stora översvämningar i Libyen, och på måndagen berättar Kais Fhakeri, chef för räddningsorganisationen Röda Halvmånen i Benghazi, att flera personer har dött till följd av stormen.

– Vi har registrerat minst 150 dödsfall efter att byggnader har kollapsat och vi förväntar oss att dödssiffran stiger till 250. Situationen är katastrofal, säger han till Reuters.

Libyska myndigheter har utlyst ett ”extremt nödläge”, skriver BBC. Det innebär bland annat ett utegångsförbud i de östra delarna av landet, samt att skolor och butiker måste stänga.