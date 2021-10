Missionärer kidnappade i Haiti

Exakta uppgifter om vad som hänt är oklart, men enligt The New York Times kidnappades amerikanerna, varav några är barn, av ett beväpnat gäng utanför ett barnhem i Haitis huvudstad Port-au-Prince.

Myndighetskällor uppger att de kidnappade befann sig på en buss, som skulle ta dem till stadens flygplats.

Haiti har under sommaren blivit alltmer instabilt i samband med att presidenten Jovenel Moïse mördades och en kraftig jordbävning tog tusentals liv. Enligt nyhetsbyrån AFP genomfördes över 600 kidnappningar i landet under årets första nio månader, jämfört med 231 under samma period i fjol.