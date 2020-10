Misstänkt rysk agent inför rätta för mord

40-årige Zelimchan Changosjvili gick genom en park i centrala Berlin mitt på dagen den 23 augusti förra året när en man på cykel passerade och sköt honom till döds med en ljuddämpad pistol.

Tyska åklagare bedömer att den ryska regeringen bär det högsta ansvaret för mordet och i en rättegång som inleds på onsdagen ska det avgöras om den misstänkte är en agent som agerat på Kremls order.

Pistol, cykel, peruk

Efter mordet såg vittnen hur en man kastade en stor väska i floden Spree, där polisen senare fann mordvapnet, en peruk och en cykel.

Kort därpå greps en man som enligt identitetshandlingar skulle vara en 49-årig rysk medborgare vid namn Vadim Sokolov. Handlingarna var dock förfalskade, avslöjade tidningen Der Spiegel i samarbete med den Storbritannienbaserade journalistgruppen Bellingcat.

Mannen är egentligen den några år äldre Vadim Krasikov, ursprungligen från Kazakstan, som har dömts för ett liknande mord i Moskva 2013, enligt deras underrättelser och jämförelser av bilder. Krasikov uppges ha blivit rekryterad av den ryska underrättelsetjänsten FSB, vilket åklagarna väntas styrka med information från hans mobiltelefon.

Enligt åtalet fick han en order från den ryska centralregeringens myndigheter åtminstone fem veckor före mordet.

Den misstänkte är förtegen. Under den första rättegångsdagen meddelar han via sin advokat att hans namn är Vadim Sokolov och att han är en rysk, ensamstående ingenjör. Han nekar till all kännedom om Vadim Krasikov.

Putin: Han var blodtörstig

Den mördade Zelimchan Changosjvili kom från en georgisk region med en stor tjetjensk minoritet och har tidigare stridit med tjetjenska rebeller mot Ryssland.

När Rysslands president Vladimir Putin uttalade sig i ärendet – sedan Tyskland utvisat två ryska diplomater – beskrev han Changosjvili som en ”ondskefull och blodtörstig mördare” och anklagade tjetjenen för inblandning i bombdåd i Ryssland.

Ryssland har konsekvent nekat till anklagelserna och besvarade Tysklands utvisningar av diplomater med att utvisa två tyska diplomater.