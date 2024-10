Mordkris växer mellan Indien och Kanada

Frostiga relationer mellan Ottawa och New Delhi frös till is på måndagen, då båda länderna dessutom förklarade att sammanlagt sex diplomater från vardera sida ansågs vara personae non gratae – icke önskvärda – och måste lämna länderna snarast.

Anledningen är brottsutredningen av mordet på Hardeep Singh Nijjar i juni i fjol som gick in i en ny fas med misstankar om att det indiska sändebudet kan ha varit involverad i mordet. Kanadas premiärminister Justin Trudeau har tidigare sagt att det finns "trovärdiga anklagelser" om att indisk underrättelsetjänst varit inblandad i brottet.

De riktade misstankarna väckte indisk vrede, och man föregick beslutet om att utvisa diplomaten med att använda ett av de skarpaste diplomatiska diplomatiska vapnen som är tillgängliga: att kalla hem sitt sändebud.

"Inget förtroende"

"Vi har inget förtroende i den nuvarande kanadensiska regeringens löfte om att säkra (diplomaters) säkerhet", skriver Indiens utrikesdepartement.

Dessutom valde Indien att sent på måndagen förklara att sex kanadensiska diplomater som personae non gratae – icke önskvärda – och att de måste lämna landet den här veckan.

Samtidigt kom besked från Ottawa om att sex indiska diplomater som är stationerade i Kanada inte längre är välkomna i landet, enligt en uppsatt kanadensisk diplomatkälla.

Sikhledare i exil

Sikhledaren Nijjar flyttade till Kanada 1997 och blev medborgare där 2015. Nijjar förespråkade en självständig sikhisk stat i Indien, som anklagade honom för bland annat terrorism.

Fyra personer, samtliga indiska medborgare, har tidigare gripits för mordet som utfördes på en parkeringsplats utanför en sikhisk helgedom i Vancouver.