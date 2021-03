IS-kvinnorna styr fånglägren med järnhand: ”Enormt och brutalt våld”

– Al-Hol är inget läger, det ärett kalifat. Och jag överdriver inte, säger Khabat Abas, kurdisk journalist som besökt lägren ett otal gånger under de senaste åren.

I Utrikesbyrån berättar hon om hur IS-kvinnor som hålls fångna har upprättat egna säkerhetsstyrkor som patrullerar runt och kollar så att andra kvinnor följer IS strikta regler. De som bryter mot reglerna straffas.

– Många mördas och ibland har personerna torterats innan de dödas.

Sedan årsskiftet har över 30 personer mördats i Al Hol-lägret, rapporterar den onlinebaserade nyhetstidningen The Syrian Observer. Attackerna har särskilt varit riktade mot irakiska invånare i lägret, men även hjälparbetare har råkat illa ut.

IS regler gäller alla i lägret

Enligt Khabat Abas har pengarflödet till lägermedlemmar ökat, vilket innebär att skjutvapen har kommit i omlopp.

– Under de senaste tre månaderna kan jag inte komma ihåg hur många som blivit skjutna.

Organisationen Läkare utan gränser avbröt tillfälligt sitt arbete i lägret efter att en av dess medlemmar skjutits ihjäl i sitt tält den 24 februari.

– Våldet har trappats upp sen nyår, det är enormt och brutalt. Hjälparbetarna är livrädda för att röra sig i lägret och gömmer sig ofta i tälten, säger Läkare utan gränsers krischef Will Turner.

”IS är numera en kvinnlig organisation”

Samtidigt har lägret blivit en central för IS-propaganda. Det säger Vera Mironova, terrorforskare på Harvard University till Utrikesbyrån.

– IS är numera en kvinnlig organisation. Nu gör de all propaganda, de samlar in alla pengar, allt ligger på kvinnornas axlar, menar hon.

