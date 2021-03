Munskydd och virustest när Tivoli öppnar

– Vi är väldigt nöjda och stolta över att vi får öppna, som en av de första i Danmark. Att Tivoli öppnar inger hopp om ljusare tider, säger parkdirektör Kasper Schumacher.

Någon rusning till den anrika nöjesparken tror han inte på, eftersom Köpenhamn än så länge är tomt på turister. Därför börjar man lite försiktigt med begränsade öppettider. I april kommer det bara att vara öppet på helgerna och parken stängs redan klockan 20 på kvällarna.

Förlust 2020

Från att ha gjort en rejäl vinst under 2019 backade Tivoli under pandemins första år till en förlust på motsvarande 196 miljoner svenska kronor. Nöjesparken hade nästan tre miljoner färre besökare än under 2019 och i somras sades 233 anställda upp.

– När vi öppnar nu förväntar vi oss ganska mycket mindre gäster och faktiskt också mindre än förra året. Vi tänker att vi öppnar ganska långsamt och så hoppas vi att restriktionerna ändras så att vi kan ha konserter och öppna restaurangerna så småningom, säger Kasper Schumacher.

I Danmark får restaurangerna fortfarande inte ta emot besökare, men de får sälja hämtmat, så till en början får Tivolis gäster äta på parkbänkar eller ute i gröngräset.

Pandemin kommer att sätta sin prägel på tivolibesöket på många sätt. Till exempel finns här nu en liten teststation där man för 50 danska kronor kan få svar på om man bär på viruset. Men den är bara till för besökare som missat kravet på testintyg – det ska egentligen vara ordnat i förväg på något av alla de testcenter i Köpenhamn som erbjuder gratis virustest.