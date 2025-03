Nasa: Havsnivån steg oväntat mycket 2024

Med hjälp av fem satelliter genomför Nasa årliga mätningar av den globala havsnivån. Enligt den senaste analysen fortsatte havsnivån att stiga 2024 med en ökningstakt på 0,59 centimeter per år, jämfört med förväntade 0,43 centimeter per år.

”Ökningen vi såg 2024 var större än vi förväntade oss”, säger Josh Willis, havsnivåforskare vid Nasa, i ett pressmeddelande.

”Varje år ser lite annorlunda ut, men det är tydligt att havet fortsätter att stiga och att det sker med högre och högre hastighet.”

”Varmaste året”

Magnus Hieronymus, forskningsledare inom havsklimat på SMHI, är däremot inte lika förvånad.

– Vad som är helt klart är att 2024 var ett väldigt varmt år – det varmaste vi har uppmätt. Det var också ett El Niño-år, så att man skulle få en hög havsnivåhöjning var ganska väntat, säger han.

Hur allvarligt är det?

– I ett historiskt sammanhang så var medelstigningen under 1900-talet ungefär 1,5 millimeter per år och kanske runt 3 millimeter under de senaste 30 åren – sedan har det gått fortare och fortare.

– Vi har en havsnivå som accelererar uppåt nu. Sedan är det nog alldeles för tidigt att säga om de nästan 0,6 centimeterna på ett år är en trend eller om det bara är ett extremt år.

Expanderar vid värme

Enligt Nasa beror den snabba ökningen under rekordvarma 2024 främst på att havsvatten tar mer plats när det värms upp, så kallad termisk expansion. I fjol berodde två tredjedelar av ökningen just på detta, till skillnad från de senaste åren då höjningen till två tredjedelar hade sin grund i smältande isar och glaciärer.

– När vi värmer upp planeten hamnar ungefär 90 procent av överskottsenergin i havet och det leder till termisk expansion. Ett extremt varmt år får vi därmed extremt mycket havsnivåstigning.

Konsekvensen av de stigande havsnivåerna är bland annat en ökad risk för översvämningar i kustnära områden där människor lever.

Har fördubblats

Sedan Nasa inledde sina satellitmätningar av havsnivån 1993 har den årliga höjningen mer än fördubblats. Totalt har den globala havsnivån stigit med 10 centimeter sedan dess.

Den långtgående trenden med accelererande havsnivåhöjningar drivs av klimatförändringarna, men det är svårt att svara på hur enskilda år påverkas, enligt Magnus Hieronymus.

– Det finns så mycket kortvarig variabilitet som också spelar in. Men den långtgående trenden är driven av människans utsläpp.