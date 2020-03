New York har blivit ett epicentrum för pandemin

För tre veckor sedan fick New York City sitt första bekräftade fall av det nya coronaviruset, nu rapporterar den anrika tidningen New York Times att regionen är hårdast drabbad i hela USA.

I kölvattnet av virusets framfart ställs nu allt hårdare krav på drastiska åtgärder. Delstaten New Yorks guvernör Andrew Cuomo har begärt att de federala myndigheterna ska förstatliga produktionen av medicinskt material och gått ut med att vissa gator kan komma att stängas av. Till det kommer hårdare tag mot större folksamlingar.

Enligt de senaste siffrorna har 15 000 New York-bor testats positivt för sars-cov-2, vilket utgör hälften av alla smittade i USA. Hittills har 114 personer dött i sjukdomen covid-19, som utvecklas av viruset.

Kusliga scener i New York

Samtidigt rapporterar New York Times att The Big Apple, som staden också är känd som, befunnit sig i ett kusligt lugn under helgen med bland annat stängda affärer och restauranger.

New Yorks borgmästare Bill de Blasio har tidigare gått ut med att kollektivtrafiken inte ska stängas ner, däremot blir det färre turer.

– Vi är nu i New York City, epicenter för den här krisen i Amerikas förenta stater. Jag är inte glad över att ge er det här budskapet och ni är inte glada över att höra det, sa han nyligen.

I förra veckan förklarade Andrew Cuomo nödläge. De nya restriktionerna innebär bland annat att icke samhällsviktiga butiker måste stänga extra tidigt. Precis som i Stockholm förväntas de flesta New York-bor också att arbeta hemifrån. Stora folksamlingar och event är förbjudna. Skolorna har också stängt.

”Självdestruktivt och arrogant”

Samtidigt är det många som trotsar restriktionerna, vilket fått Andrew Cuomo att se rött.

– Det är okänsligt, arrogant, självdestruktivt, respektlöst mot andra människor och det måste sluta nu, har han sagt enligt New York Times.

Samtidigt rapporterar The Guardian att en tredjedel av USA:s befolkning nu befinner sig i karantän, vilket innebär att det rör sig om omkring 100 miljoner människor.