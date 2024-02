Norska reportern gav sig ut i stormen – höll på att blåsa bort

Polisen spärrade under torsdagen av Bodø centrum och skickade ut varnings-sms till invånare där de uppmanades att hålla sig inne.

Redan när norska VG:s reporter Kristina Kinne satt och åt frukost vid klockan 07 gungade hela hotellet. Hon tog sig ändå ut under dagen när vindarna nådde 40 meter per sekund.

– Det är ganska tungt att gå i det. Polisen kom och sa att det var livsfarligt och sa åt mig att gå in, säger hon i SVT:s Aktuellt.

Under dagen har skolorna i området hållit stängt och alla flyg har ställts in. Hus har fått sina tak avslitna och strömmen har gått i flera fastigheter. Inga personskador har ännu rapporterats in.

Stormen beskrivs som den värsta i Norge sedan 1992.