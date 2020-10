Ny studie visar: Halva barriärrevet har dött

Enligt en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society konstaterar forskare vid Australiens vetenskapliga råd, Centre of Excellence for Coral Reef Studies i Queensland, att över hälften av Stora Barriärrevets koraller i Australien har försvunnit de senaste 25 åren, rapporterar BBC.

Forskare har mellan åren 1995-2017 gjort regelbundna bedömningar och utvärderingar av revets hälsa och ser nu att populationen avseende både arter och storlekar har minskat med över 50 procent under perioden.

Enligt studien är det främst de massblekningar till följd av stigande havstemperaturer, som inträffade 2016 och 2017, som ligger bakom den kraftiga minskningen.

Två tredjedelar borta

Störst har dödligheten varit bland acropora-koraller, som utgör en stor del av den nödvändiga livsmiljön för fiskar och marint liv.

Enligt Terry Hughes, professor och en av författarna till studien, är det just den typen som påverkas mest av massblekning, vilket har resulterat i att över två tredjedelar av beståndet har dött.

Forskarna oroas nu över utvecklingen då de menar att ytterligare massblekning av Barriärrevet är att vänta i år.

– Det finns ingen tid att förlora. Vi måste kraftigt minska utsläppen av växthusgaser omedelbart, säger en av forskarna bakom studien.

”Förmåga att läka”

Samtidigt finns tecken på att Barriärrevet försöker återhämta sig, en process som kan ta decennier.

– Våra resultat visar att Stora Barriärrevet har en förmåga att läka. Dess elasticitet är dock negativt påverkad jämfört med tidigare, säger forskaren Andy Dietzel.