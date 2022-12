Nya covidberäkningar: Risk för en miljon dödsfall i Kina 2023

Kinas coronarestriktioner skapade stora protester. Tidigare i december meddelade den nationella hälsokommittén att de omfattande restriktionerna skulle slopas.

Sedan dess har ingen konstaterats avliden i covid-19 – enligt officiell statistik.

Då kan antalet fall nå sin topp

Men nu spår nya beräkningar från amerikanska IHME, Institute of Health Metrics and Evaluation, att antalet smittade och avlidna kan öka kraftigt. I april förväntas antalet fall nå sin topp, då kommer runt en tredjedel av landets invånare vara smittade av coronaviruset. Och under nästa år kan smittan leda till en miljon dödsfall, skriver nyhetsbyrån Reuters.

– Ingen trodde att de skulle hålla fast vid zero-covid så länge som de gjorde, sa Chistopher Murray, chef på IHME, under fredagen när beräkningarna släpptes online.

Enligt Murray kan policyn ha varit effektiv för att hålla tidigare virusvarianter borta, men den höga överföringsförmågan hos omikron-varianterna gjorde nollvisionen omöjlig att upprätthålla.

WHO: Vaccination viktigt

Enligt världshälsoorganisationen WHO beror den ökade smittan inte på de slopade restriktionerna – smittspridningen startade innan några restriktioner lättades. Vaccination är Kinas väg ut ur covid, konstaterar WHO.

– Utmaningen som Kina och andra länder fortfarande har är: Är människor som behöver vaccineras tillräckligt vaccinerade med rätt vaccin, rätt antal doser och när fick de människorna senast vaccin?, säger Michael Ryan, verkställande direktör på WHO.