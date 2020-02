Här är kontot som avslöjar pinsamma hemligheterna bakom ”den perfekta bilden”

Mångas flöden i sociala medier består av en strid ström av häpnadsväckande bilder. Men inte alla vet vad som krävs för att ta dessa bilder.

Saker som kan se naturliga ut i ett foto kan se oerhört märkliga ut sedda utifrån – och det är just detta som Instagramkontot ”Influencers in the wild” specialiserar sig på.

Mer eller mindre smygfilmade influencers – och vanligt folk – som på lite pinsamt vis kämpar för att få till sociala medier-bilder som höjer sig över mängden har visat sig vara ett framgångsrecept. Kontot startades i mitten av januari, och har på bara ett par korta veckor fått över en miljon följare.

Foto: Instagram

Men är det här kritik mot vår narcissistiska samtid, ett hånfullt uthängande av influencers, eller bara kul igenkänning som alla kan relatera till?

Se diskussionen i klippet ovan!