Oanande Kinaturisters upptäckt: En statlig spionapp

Uppgifterna om övervakningsappen publiceras i ett samarbete mellan Motherboard, Süddeutsche Zeitung, The Guardian, The New York Times och tyska NDR.

Journalister från de olika medierna testade att själva resa till Xinjiang, där de fick Android-appen installerad. Appen samlar bland annat in kalenderpunkter, telefonkontakter, samtalslistor, textmeddelanden och uppgifter om själva telefonen och laddar sedan upp dem till en server i Kina.

Dessutom ska appen ha sökt av telefonen på jakt efter filer som matchar en 73 000 punkter lång lista över dokument varav en del var kopplade direkt till islamistisk extremism, medan andra var böcker om islam, dokument om Dalai Lama och en låt av japanska metalbandet Unholy Grave.

Appen är till operativsystemet Android. Vid gränsstationen ska det även ha funnits maskiner, till synes för att läsa av Iphone-telefoner.