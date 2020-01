Omans sultan död – viktig medlare mellan USA och iran

Den 79-årige sultanen avled sent på fredagen och just nu råder tre dagars landssorg i Oman. Någon dödsorsak har inte getts, men Qaboos bin Said hade varit sjuk en längre tid och behandlats för det som tros ha varit tarmcancer i Belgien, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Under Qaboos bin Saids ledning höll Oman en neutral position gentemot USA, Iran och Saudiarabien och landets goda relationer hjälpte till att lägga grunden för det som senare skulle bli det kärnenergiavtal som flera västmakter skrev under med Iran, men som USA drog sig ur 2018.

Efterträds av sin kusin

USA:s tidigare president George W. Busher framför sina kondoleanser och skriver i ett uttalande ”Hans majestät hade en vision för ett modernt, välmående och fredligt Oman, och han fullföljde den visionen2.

Qaboos bin Said efterträds av sin kusin, den tidigare kulturministern Haitham bin Tariq al Said, enligt statliga medier.