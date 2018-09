Orkanen Florence kraftigare än väntat – evakuering pågår

USA:s nationella orkancenter varnar för att orkanen Florence kommer bli ”extremt farlig” och till och med ”livsfarlig”.

Den kan bli en kategori fyra-orkan när den når fastlandet, vilket innebär att den skulle vara uppe i en vindstyrka på 60 meter per sekund.

Den väntas nå östkusten på torsdag, med kraftiga skyfall och översvämningar som följd.

Nödläge och evakuering

I delstaterna Virginia, North Carolina och South Carolina har nödläge utlyst och i North Carolina är det många invånare som har börjat hamstra på sig mat, kläder och bränsle.

Och flera öbor utanför östkusten har tvingats till evakuering.

Fler orkaner på Atlanten

Ytterligare två orkaner hotar amerikanarna. Orkanen Isaac väntas dra in över ögruppen Små Antillerna, som är en del av Västindien, under natten mot torsdag och orkanen Helene befinner sig just nu på Atlanten. Men den förväntas bli svagare när den drar norrut framåt helgen.