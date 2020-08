Orkanen Laura närmar sig kusten: ”Extremt stor och farlig”

Den tropiska Laura växlade upp till orkanstyrka under tisdagen, och kommer trappa upp än mer i intensitet under det närmsta dygnet. Sent på onsdagen eller tidigt på torsdagen lokal tid förväntas orkanen svepa in över land – ett stort hot främst mot delstaterna Texas och Louisiana.

Under onsdageftermiddagen kom information om att Laura ökat 70 procent i styrka på 24 timmar – och förväntas nu bli en orkan av kategori 4, högre än tidigare förutspått. Det rapporterar Reuters.

”Extremt farlig”

”Nu när #Lauras öga formas finns det ingen tvekan om att det här kommer att bli en stor och extremt farlig orkan för östra Texas och Louisiana” twittrade Eric Blake, expert på landets nationella orkancenter.

Förödelsen efter en orkan av den kategorin kan bli katatrofal, med elavbrott som varar i månader och områden där det blir omöjligt att bo lika länge.

20 miljoner kan påverkas

20 miljoner kan komma att påverkas av Laura och obligatoriska evakueringsordrar har utfärdats på flera håll, bland annat i Galveston och Port Arthur i Texas, skriver CBS News.

En halv miljon människor har uppmanats att evakuera omedelbart.

Vindbyar på runt 60 meter per sekund väntas innan orkanen når kusten, och stigande havsvatten kan komma att skölja in över 724 kilometer land från Texas till Missisippi. I kombination med stora mängder regn är stora översvämningar och jordskred att vänta, skriver CNN.

Samtidigt har hotet från stormen Marco, som tidigare rapporterades dra in över kusten bara ett dygn innan Laura, nu försvunnit då stormen bedarrade innan den nådde land.

Stor förödelse i karibiska övärlden efter Laura

Lauras framfart med stora översvämningar som följd i i Dominikanska Republiken och Haiti orsakade minst 24 människors död. Dessutom blev över en miljon människor utan el och flera hus har totalförstörts.