Satellitbild på orkanen Trevor på bild till vänster och människor som evakueras till höger. Foto: TT

Orkanen Trevor närmar sig Australien

Under natten till lördagen drar den tropiska orkanen Trevor in över Australien – med vindar på närmare 60 meter per sekund. Tusentals personer har de senaste dagarna evakuerats från området.

– Vänd om, drunkna inte, vi kommer kanske inte kunna vara där för att rädda er, säger Jason Collins, chef över räddningstjänsten i Nordterritoriet enligt SBS.

Det är orkansäsong i Australien och kontinenten drabbas av inte mindre än två kraftiga orkaner under helgen. Först ut är orkanen Trevor som rör sig in över Carpentariaviken i norra Australien. När den når land, nordöst om det lilla samhället Borroloola, för den med sig vindar på närmare 60 meter per sekund. Kraftiga översvämningar För att sätta vindstyrkan i perspektiv – det svenska vindrekordet är 47,8 meter per sekund och resulterade bland annat i flera välta långtradare. Förutom kraftiga vindar för Trevor även med sig regn och höga vågor på omkring 10 meter. Ovädret väntas medföra kraftiga översvämningar, strömavbrott och trafikstörningar under helgen. ”Dunkna inte” Jason Collins, chef över räddningstjänsten i Nordterritoriet, uppmanade alla som stannat i orkanens beräknade farled att förbereda sig med förnödenheter som räcker i åtminstone tre dagar. – Vänd om, drunkna inte, vi kommer kanske inte kunna vara där för att rädda er”, sa han till lokala medier i staden Darwin i fredags, rapporterar australiska SBS. Dagen därpå slår orkanen Victoria till mot Australiens västkust. Dock med något svagare vindstyrka (omkring 45 m/s). Och medan Trevor rör sig söderut över land under lördagen väntas Victoria röra sig tillbaka ut i havet efter att ha snuddad kusten. Dela Dela

