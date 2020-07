Orkaner på väg mot USA – varning för livshotande översvämningar

Orkanen Douglas har blåst så kraftigt som 58 meter per sekund under sin färd över Atlanten, men väntas avta i styrka innan den drar in över Hawaii, rapporterar CBS News. Meteorologer varnar dock för vindbyar på över 33 meter per sekund och kraftig nederbörd fram till måndag.

Guvernören på Hawaii har utlyst nödläge i delstaten och lokala myndigheterna uppmanar invånarna att stanna hemma om möjligt, eftersom tillgången till skyddsutrymmen är begränsad.

”Kan leda till livshotande översvämningar”

Samtidigt rör sig stormen Hanna mot Texas kustlinje. En orkanvarning har utfärdats och i staden Corpus Christi med 325 000 invånare har bibliotek och museer stängts.

Stormen har utvecklats till en kategori 1-orkan och har en vindhastighet på upp till 36 meter per sekund, uppger USA:s orkancenter NHC. Dessutom väntas stora mängder regn.

”Det här regnet kan resultera i livshotande, plötsliga översvämningar” skriver orkancentret.

Orkansäsong i Atlanten

Det tredje ovädret Gonzalo rör sig mot södra Karibien och en tropisk stormvarning har gått ut till Barbados, Saint Vincent och Grenadinerna samt Saint Lucia. Vindbyarna är svagare än dem som Hanna och Douglas för med sig men väntas orsaka häftiga regn och översvämningar.

Mellan juni och november är det orkansäsong i Atlanten. I snitt producerar en säsong ett tiotal tropiska stormar längs USA:s kust, i Karibiska havet och Mexikanska golfen. De flesta blir kvar till sjöss, men några blir orkaner.