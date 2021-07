Oro för Ungern och Polen i EU-rapport

EU-kommissionens årliga rättsstatsrapport är en helt ny företeelse i syfte att betona vikten av att medlemsstaterna lever upp till grundläggande krav och värderingar.

I fjol kom den första rapporten. Nu kommer rapport nummer två.

”Den andra upplagan visar att medlemsstaterna kan göra framsteg i rättsstatsfrågor. Men det har skett i ojämn takt och det finns anledning till allvarlig oro i ett antal medlemsstater, särskilt när det gäller domstolarnas oberoende”, säger EU:s värderings- och öppenhetskommissionär Vera Jourová i ett pressmeddelande.

Ungern och Polen

Oron är framför allt tydlig när det gäller utvecklingen i Ungern och Polen – två länder som EU-kommissionen redan inlett en rad granskande åtgärder mot.

”Reformerna inom det polska rättsväsendet . . . fortsätter att utgöra en källa för allvarlig oro”, heter det bland annat i den polska delen av rapporten.

”Risken för favorisering och nepotism högt upp i den offentliga sektorn och risker med anledning av kontakterna mellan företag och politiska aktörer har inte åtgärdats”, står det exempelvis om Ungern.

Journalistmord

Rättsstatsrapporten består av en del för varje medlemsland, som nu gemensamt ska gås igenom i ministerrådet.

Vera Jourová är samtidigt specifikt oroad över attacker mot journalister och massmedier. Under de senaste månaderna har två journalister i EU – en i Grekland och en i Nederländerna – mördats under uppmärksammade former.

”Det här är inte acceptabelt. Rapporten uppmanar till beslutsamma åtgärder för att förbättra mediefriheten”, säger Jourová i sitt pressmeddelande.