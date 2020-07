Polis har slagit till mot ockuperad zon i Seattle

I drygt tre veckor har Black lives matter-demonstranter ockuperat flera kvarter i centrala Seattle i USA. Polisen har tvingats bort från området, som kallas CHAZ – Capitol Hills självstyrande zon.

Men den polisfria zonen har under de senaste veckorna skakats av flera skjutningar och våldsdåd, enligt The Seattle Times. I måndags sköts en 16-åring ihjäl i den andra dödsskjutningen i området sedan den 20 juni, då en 19-åring sköts till döds.

– Två afroamerikanska män har dött, i ett område där de påstår sig arbeta för svarta liv. Vi måste ta oss tillbaka in i området, sa polischefen Carmen Best i måndags enligt The Seattle Times.

Demonstranter i området försvarade under måndagen ockupationen, och menade att andra orsaker låg bakom våldet.

– Jag känner mig säkrare här än någon annanstans, sa David Lewis, en tidigare arrangör till protesten, till The Seattle Times.

Minst tolv gripna

Men tidigt under onsdagsmorgonen, lokal tid, slog minst 100 poliser i kravallutrustning till mot den autonoma zonen, efter att stadens borgmästare tidigare under dagen utfärdat en verkställande order som förklarat samlingen i området som olaglig. Minst ett dussin demonstranter ska ha gripits, enligt The Seattle Times.

”Alla som är kvar i zonen eller återvänder till området kommer att gripas”, skriver Seattle-polisen på Twitter.

Kan lämna självmant

Enligt polisen ska demonstranter bland annat ha vält utetoaletter för att barrikadera gatorna, men det finns inga uppgifter om skadade personer. De som självmant lämnar zonen kommer inte att gripas, enligt polisen.

President Donald Trump har tidigare sagt sig vilja sätta in federal militär i den ockuperade zonen, något Seattles borgmästare då sa skulle strida mot konstitutionen.

På Youtube har Seattle-polisen publicerat en video med titeln ”Våld i CHAZ”. I videon syns en serie klipp av människor som flyr från skottlossningar, slagsmål och människor beväpnade med automatvapen.