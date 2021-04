Krav på polisreform i USA – fackförbund ”skyddar sina egna”

Samtidigt som slutpläderingarna mot ex-polisen Derek Chauvin, anklagad för att ha dödat George Floyd, fick Vita huset frågan: Vad gör ni egentligen för att tackla polisvåld?

– Presidenten har upprepade gånger sagt att han anser att det behövs reformer i polisväsendet, löd beskedet från Vita husets pressekreterare Jen Psaki, som sedan passade bollen vidare.

– Det åligger kongressen och senaten att föra saken framåt.

Fackförbund ”på defensiven”

Under de senaste månaderna har städer och delstater runtom i USA stiftat lagar som tar ifrån poliser vissa av de särskilda rättigheter som de genom sina fackförbund kämpat sig till. Över 140 nya lagar i 30 delstater har tillkommit, enligt The New York Times.

Polisfacken pressas hårt av bland annat aktivister och politiker, menar Brian Marvel, polis i San Diego och ordförande för det största polisfacket i Kalifornien.

– Det finns grupper som är ute efter förändring, och med vissa grupper radikal förändring, säger han till tidningen.

”Skyddar sina egna”

Vanessa Barker, professor i sociologi vid Stockholms universitet och själv amerikan, beskriver det politiska läget som just nu mycket känsligt. Fallet med George Floyds död, liksom andra svarta män som dödats av poliser, väcker starka känslor i ett polariserat läge.

Kritiken mot polisers agerande är skarp men USA:s polisfack är också tunga politiska spelare. De har till exempel motsatt sig inskränkningar i polisers långtgående rättsliga ansvarsfrihet och avfärdat bredare kritik mot polisers agerande.

– Man skyddar sina egna vad gäller rättslig immunitet, och i fråga om att erkänna när fel har begåtts, säger Barker i veckans Utrikesbyrån.

Tror på förändring

Aktivister från Black Lives Matter-rörelsen beskriver å sin sida systematisk rasism som tar sig uttryck på många sätt i vardagen – inte bara genom polisvåld.

Från gruppens avdelning i Minneapolis säger Trayhern Crews att ekonomiska klyftor är den för honom viktigaste frågan. Men att han också tror på förändring i polisens behandling av svarta.

– Jag tror att saker kommer att förändras. Inte drastiskt, men vi rör oss i rätt riktning, säger han i Utrikesbyrån.

Utrikesbyrån handlar denna vecka om polisvåld i USA – se programmet på SVT Play eller 21.45 på tisdag i SVT 2.