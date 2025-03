Politiker stoppas från nytt val i Rumänien

Georgescu vann den första omgången i Rumäniens ogiltigförklarade presidentval i november. Han misstänks bland annat för att ha uppviglat till handlingar som hotar den konstitutionella ordningen i landet.

Valresultatet ogiltigförklarades på grund av misstankar om att en rysk påverkanskampanj hjälpt Georgescu till en oväntad seger.

Beskedet att han inte får ställa upp i det kommande valet har lett till ilska bland hans anhängare.

Polisen uppger att människor brutit sig genom avspärrningar för att ta sig in på valmyndighetens område, men tillägger att situationen just nu är under kontroll.