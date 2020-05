Polska presidentvalet skjuts på framtiden

Sent på onsdagskvällen kom beskedet från styrande Lag och rättvisas (PIS) partiledare Jaroslaw Kaczynski: Presidentvalet kan inte hållas, varken genom traditionellt röstande i vallokaler eller genom poströstning.

Något nytt datum för valet anges inte men i meddelandet som lades ut på PIS officiella Twitterkonto skriver man att parlamentets talman ”så snart som möjligt kommer att tillkännage ett nytt presidentval”.

PIS har föreslagit att valet ska genomföras genom poströstning i stället för att tvinga det polska folket till valurnorna under coronapandemin. Det förslaget röstades ner i senaten i tisdags och dagen efter kom PIS överens med sina koalitionspartier om att flytta valet.

Ny lag på gång

Partitoppen i PIS ville in i det sista genomföra valet nu på söndag, men under veckan har även högt uppsatta politiker i nationalistpartiet höjt röster för att skjuta upp det. Med bara dagar kvar till den 10 maj är det nu också praktiskt omöjligt att genomföra säkra och rättvisa val via poströstning på det utsatta datumet.

PIS har tidigare lyft såväl den 17 maj som den 24 maj som nya datum, medan oppositionen vill flytta valet månader framåt.

Enligt PIS kommer valet, när det hålls, att genomföras via poströstning, vilket dock kräver ändringar i vallagarna. Det PIS-styrda underhuset sejmen ska på torsdagen rösta om ett nytt lagförslag, som skulle åstadkomma det.

Duda i stor ledning

En anledning till PIS ovilja att flytta valet anses vara att den sittande presidenten Andrzej Duda – formellt oberoende men stöds av PIS – leder stort i opinionsundersökningar. PIS hade förhoppningar om att Duda till och med skulle få över 50 procent av rösterna i den första valomgången och att en andra omgång inte skulle behövas.

Oppositionen har klagat på att det har varit i det närmaste omöjligt att genomföra en valkampanj och att Duda är den ende presidentkandidat som kunnat åka runt i Polen och i samband med officiella åtaganden hålla valmöten.