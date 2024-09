Polske utrikesministern: Vår plikt att skjuta ner drönare

Drönare och robotar under krigets gång landat i Polen, Rumänien och Moldavien. Senast i förra veckan flög ett oidentifierat föremål in i Polen under ett större luftangrepp mot Ukraina.

Nu pågår en diskussion i Polen om hur befolkningen ska skyddas från beskjutningen. En lösning vore att hantera projektilerna redan innan de når gränsen, enligt den polske utrikesministern Radoslaw Sikorski.

– När fientliga robotar är på väg in över vårt land så vore det legitimt självförsvar att slå mot dem. När de väl kommit in i vårt luftrum så är risken stor att splitter skadar någon, sa han till Financial Times på måndagen.

Motstånd från Nato

Ukrainarna bad tidigare i år Polen om hjälp att skjuta ner ryska projektiler över landets västra delar, vilket skulle avlasta det redan ansträngda ukrainska luftvärnet.

Men svaret blev nej. Att fatta ett sådant beslut, vilket stött på motstånd inom Nato, vore en fråga för hela försvarsalliansen, enligt den polska regeringen.

Att däremot förhindra attacker mot det egna landets luftrum är varje lands enskilda rätt, enligt Radoslaw Sikorski.

– Natomedlemskap trumfar inte varje lands ansvar att skydda sitt eget luftrum, säger han.

Undersökning: Finns folkligt stöd

Polen är en av Ukrainas främsta allierade och har sedan invasionen bistått landet inom en rad områden. I somras kom man till exempel överens om att bilda och träna en ukrainsk ”legion” på plats i Polen.

Och enligt en opinionsundersökning, utförd på uppdrag av den polska tidningen Rzeczpospolita, ställer sig över 60 procent av polackerna sig bakom att Polen skjuter ner projektiler som är på väg mot landet över Ukraina.

Det gör även Ukrainas regering, enligt Radoslaw Sikorski.

– Ukrainarna har sagt ”varsågoda”, säger han.